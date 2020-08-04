Model Daria Kyryliuk’u kim darp etti? (Çeşme'den yeni iddialar yeni tanıklar)

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

"NEDENSİZ DARP EDİLDİK"



İki arkadaş, mekandan saat 03.00’te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darp eden kişinin isminin Kadir olduğunu kaydetti. Polis, ismi verilen kişinin beach club’ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.



Kyryliuk, kanlar içindeki fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı

SEVGİLİSİ Mİ DÖVDÜ?

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk’un darp edildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran G’nin kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu: “31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım.”



Daria Kyryliuk ve Baran G’nin kavgası, tatil için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. The Beach of Momo yetkilileri, ikili arasındaki tartışmanın mekanda başladığını söyledi.



Söz konusu plaj sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için 15 gün kapatıldı

GÖRÜNTÜLER EMNİYETTE

Daria Kyryliuk’un 31 Temmuz gecesi Baran G tarafından darp edildiği, genç modelin sevgilisini korumak için güvenlik görevlilerine iftira attığı öne sürüldü. Söylenenlere göre Daria Kyryliuk ile sevgilisi arasında yaşanan darp olayı, kaldıkları evin güvenlik kamerasına da yansıdı ve o görüntüler evin sahibi tarafından emniyete teslim edildi.



"TARTIŞIYORLARDI AYIRDIK"

The Beach of Momo yetkilileri, bir basın açıklamasıyla iddiaları yalanladı: “31 Temmuz’da mekanın otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım’ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır.”



NEDEN BEKLEDİ?

Söz konusu olay 31 Temmuz Cuma gecesi yaşandı, ancak Daria Kyryliuk sosyal medyada 2 Ağustos Pazar günü paylaşım yaptı. Kyryliuk’un olayı duyurmak için neden beklediği ve kanlar içindeki fotoğrafını paylaşmasına rağmen kavganın sebebini neden açıklamadığı merak konusu oldu.



Ünlü model plajın iddialarının çok saçma olduğunu belirterek şöyle dedi: “Önce beni ve sevgilimi dövdüler ardından sevgilimin beni dövdüğünü iddia ediyorlar. Momo Beach’in beni ve sevgilimi kötü göstermek için izlediği yol inanılmaz. Beni dövenlerin adı Miraç ve Dada idi. Park alanındaki görüntüleri yayınlayın. Ben panik atak krizi geçirirken sevgilim bana yardımcı oluyordu. Kendinizden utanın yalancılar. Bugün yayınlanması gereken görüntüleri yayınlayın. Yayınlamamalarının nedeni insanlardan bir şeyler saklamak istemesi. Ve suçlular. Türkiye’yi seviyorum, çok güzel bir ülke ama böyle şeylerin 21. yüzyılda yaşanması çok üzücü.”

