Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın kendisine özür borcu olduğunu söyledi

Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın kendisine bir özür borcu olup olmadığına dair düşüncelerini açıkladı.



Şiddet ve zorbalık karşıtı aktivist 7 Eylül Salı Günü, Impeachment: American Crime Story'nin prömiyerinden saatler önce Today programında Savannah Guthrie'ye konuştu.



Dizide Clinton'ın Lewinsky'yle ilişkisi ve 1998'de Temsilciler Meclisi tarafından görevden alınmasına yol açan koşullar ekrana uyarlanıyor. Lewinsky dizinin yapımcılarından biri.

Independent Türkçe'in haberine göre Guthrie, Lewinsky'ye, "Hiç onunla konuşabilmek istedin mi? Bunca yıldan sonra sana bir özür borçlu olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu.



Lewinsky şöyle cevap verdi:

“Son 6-7 yılda hayatım değişmeden önce, o kapanışı alamamam konusunda çok şey hissettiğim uzun bir dönem oldu. Ve artık o duyguyu hissetmediğim için çok memnunum. Buna ihtiyacım yok. Özür dilemek istemeli, tıpkı benim incittiğim ve davranışlarımın incittiği insanlardan her fırsatta özür dilemek istemem gibi."



Clinton, Lewinsky'den kamuoyu karşısında özür dilemişti fakat özel olarak dilemedi. Clinton, Haziran 2018'de Stephen Colbert'e şunları söylemişti:



"Söylemek istediğim şey şu: En iyi anlarımdan değildi ama önemli olan bunun 20 yıl önceki çok acı verici bir şey olması; ailemden, Monica Lewinsky'den, ailesinden ve Amerikan halkından özür diledim. O zaman ciddiydim, şimdi de ciddiyim. O zamandan beri her gün olayın sonuçlarına katlanmak zorunda kaldım."

Impeachment: American Crime Story, yerel saatle 7 Eylül'de ABD'de FX kanalında yayımlanmaya başladı. Birleşik Krallık'ta yayına gireceği tarih henüz doğrulanmadı.



Dizinin ilk iki sezonu, ABD'de yayımlandıktan kısa bir süre sonra BBC Two'da yayımlanmıştı.