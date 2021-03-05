Morali bozulan Kraliçe II. Elizabeth'e iki yavru köpek hediye edildi

Torunu Prens Harry'nin kraliyetten ayrılma kararı ve eşi Prens Philip'in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'e neşelenmesi için iki sevimli dost getirildi.

05.03.2021 - 13:40

Morali bozulan Kraliçe II. Elizabeth'e iki yavru köpek hediye edildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kraliçe’nin köpek mezarlığı

Kraliçe’nin köpek mezarlığı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip'e kalp ameliyatı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip'e kalp ameliyatı

Köpeklere düşkünlüğüyle tanınan ve hayatı boyunca 30'dan fazla köpeği olan Kraliçe Elizabeth için Windsor Sarayı'na iki Welsh Corgi cinsi köpek getirildiği bildirildi. The Sun'ın haberine göre, 94 yaşındaki Kraliçe karşısında sadece birkaç haftalık olan iki sevimli yavru köpeği görünce çok mutlu oldu.

Saraydan ismini açıklamayan bir kaynak, "Kraliçe'nin corgi cinsi köpeği olmaması düşünülemez bir durum. Philip hastanedeyken yavrular saraya ses ve enerji getirdi" dedi.

 Fotoğraf: AFP arşiv  Fotoğraf: AFP arşiv

Kraliçe'nin son Welsh Corgi cinsi köpeği Whisper, 2018'de hayatını kaybetmişti. II. Elizabeth'in Candy isimli bir köpeği daha var.

Daha önce Kraliçe'nin ölmesi halinde onları arkasında bırakmamak için yeni bir köpek almayı düşünmediği söyleniyordu. Torunu Prens William'ın eşi Meghan Markle'la beraber kraliyetten ayrılması ve eşi Prens Philip'in hastaneye kaldırılması nedeniyle morali bozuk olan Kraliçe'ye yavru köpeklerin hediye olarak geldiği belirtiliyor.

Meghan Markle kraliyete savaş açtı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...