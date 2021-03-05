Morali bozulan Kraliçe II. Elizabeth'e iki yavru köpek hediye edildi

Köpeklere düşkünlüğüyle tanınan ve hayatı boyunca 30'dan fazla köpeği olan Kraliçe Elizabeth için Windsor Sarayı'na iki Welsh Corgi cinsi köpek getirildiği bildirildi. The Sun'ın haberine göre, 94 yaşındaki Kraliçe karşısında sadece birkaç haftalık olan iki sevimli yavru köpeği görünce çok mutlu oldu.



Saraydan ismini açıklamayan bir kaynak, "Kraliçe'nin corgi cinsi köpeği olmaması düşünülemez bir durum. Philip hastanedeyken yavrular saraya ses ve enerji getirdi" dedi.

Fotoğraf: AFP arşiv

Kraliçe'nin son Welsh Corgi cinsi köpeği Whisper, 2018'de hayatını kaybetmişti. II. Elizabeth'in Candy isimli bir köpeği daha var.



Daha önce Kraliçe'nin ölmesi halinde onları arkasında bırakmamak için yeni bir köpek almayı düşünmediği söyleniyordu. Torunu Prens William'ın eşi Meghan Markle'la beraber kraliyetten ayrılması ve eşi Prens Philip'in hastaneye kaldırılması nedeniyle morali bozuk olan Kraliçe'ye yavru köpeklerin hediye olarak geldiği belirtiliyor.

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