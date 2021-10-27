Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı

ABD'li oyuncu Morgan Freeman, kendisinin portresini çizen Türk sanatçı Mohaç Yücel’in çalışmasını Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.

"Teknolojinin sanatçılara dijital ortamda yaratıcılığın yeni yollarını keşfetme fırsatı vermesini seviyorum" diyen 84 yaşındaki Freeman, kendisinin dijital portresinin çizimi için Mohaç Yücel’e teşekkür etti.

Bunun üzerine Mohaç Yücel, Morgan Freeman işinin basılı kopyasını yakında satışa çıkaracağı bilgisini verdi. Bununla birlikte buradan elde ettiği gelirin yüzde 50’sini ormanlarımızın yerine yenilerini koymak adına Tema Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı. Bunlar arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.