İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Morgan Freeman cinsel taciz iddiaları sonrası özür diledi

Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman, geçtiğimiz günlerde taciz iddiasıyla karşı karşıya kaldı. 80 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı James Caan'dan destek geldi.



8 kadın, CNN'e yaptığı açıklamada, Freeman tarafından uygunsuz davranışlara maruz kaldıklarını öne sürmüştü. Yapım şirketi Revelations Entertainment’ta ve film setlerinde gerçekleştiği iddia edilen cinsel taciz olaylarıyla ilgili Freeman,

“Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kasten rahatsızlık veren ya da bilerek kimseyi huzursuz eden kimse olmadığımı bilir. Huzursuz olan ya da saygısızlığa maruz kaldığını hisseden herkesten özür dilerim. Benim asla böyle bir niyetim olmadı” açıklamasını yapmıştı.



Freeman'ın meslektaşı James Caan ise TMZ'ye konuştu. 78 yaşındaki Caan, "Tanrı'nın kadın ve erkeği birbirlerinden hoşlansın diye yarattığını düşünüyorum. O iyi bir adam" ifadelerini kullandı.

