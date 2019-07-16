İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ed Sheeran’ın yıllık kazancı açıklandı

Sputnik'in haberine göre, son dönemin en popüler isimlerinden 28 yaşındaki Ed Sheeran’ın 19 Temmuz’da Moskova’da vereceği konser öncesinde Gorki Park’a uzanıyor pozisyonda 5 metrelik dev heykeli konuldu.



Kırmızı şortlu ve pilot gözlüklü dev Sheeran heykeline şarkıcının kendi isminin yazılı olduğu beyaz bir tişört giydirilmiş.

Bir Twitter kullanıcısı, dev Sheeran heykeli ile ilgili “Ed, Rusya’da yalnız hisseder diye biri Rusya’nın en büyük parkında bunu yaptı” yorumunda bulundu.

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