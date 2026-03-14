Motörhead grubunun gitaristi Phil Campbell hayatını kaybetti

“ONU TANIYANLAR TARAFINDAN DERİNDEN SEVİLDİ”



Ünlü sanatçının geçirdiği karmaşık ameliyat sonrası yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybettiği ve dün gece huzur içinde vefat ettiği duyuruldu.

Paylaşımda, Philip Anthony Campbell'ın sadık bir eş harika bir baba ve sevgi dolu bir dede olduğu vurgulanırken; “Onu tanıyan herkes tarafından derinden sevildi ve çok özlenecek. Mirası, müziği ve birçok kişiyle yarattığı anılar sonsuza kadar yaşayacak. Bu zor dönemde ailemizin mahremiyetine saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

12 YAŞINDA KILMISTER İLE TANIŞTI



1984'ten 2015 yılına kadar Motörhead grubunun gitaristliğini yapan ünlü isim, 1961'de Galler'de doğdu. Küçük yaşta gitar çalmaya başlayan Phil Campbell, 12 yaşındayken Motörhead grubunun kurucusu Lemmy Kilmister ile tanıştı. Birkaç yıl sonra Motörhead için seçmelere katılan Campbell, Michael "Wurzel" Burston ile birlikte gruba alındı.

Grubun 1986'da çıkan ilk albümü Orgasmatron'dan 2015'teki Bad Magic'e kadar grubun tüm albümlerinde yer aldı. Birçok kez şarkılarıyla Grammy'ye aday gösterilen Motörhead grubu, 2005 yılında Metallica'nın "Whiplash" şarkısının cover'ıyla En İyi Metal Performansı dalında ilk Grammy ödülünü kazandı.