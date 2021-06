Motosikletin çarptığı oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti

Oyuncu Lisa Banes (65) 4 Haziran’da New York’ta bir motosikletin kendisine çarparak kaçması sonucu ağır yaralandı. Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Banes, 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. New York Post’un haberine göre Banes, 14 Haziran günü yaşamını yitirdi.



YAKALANAN KİMSE YOK



Polisin soruşturması sürerken, Banes’in olay günü eşi Kathryn Kranhold’la bir partide buluşmak üzere yolda olduğu ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirlenemeyen bir motor sürücüsü Amsterdam Bulvarı üzerinde Banes’e çarptıktan hızla gözden kayboldu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.

ÖNE ÇIKTIĞI PROJELER



Ohio doğumlu Banes, kariyerinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Banes’in rol aldığı televizyon dizileri arasında One Life to Live, China Beach, The Royal Pains ve Nashville gibi yapımlar yer alırken, beyaz perdede ise 1988 yapımı Cocktail ve 2014 yapımı Gone Girl filmleriyle dikkat çekti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ



2021- Ötekiler

2018- Borderline Talent

2018- Nashville

2017- Six Women

2017- The Orville

2016- Yaşam Kürü

2016- Madam Secretary

2016- Masters of Sex

2016- Bir Varmış Bir Yokmuş

2010-2016- Royal Pains

2016- Rosewood

2015- The Strongest Man

2014- Kayıp Kız

2012- Perception

2011- How to Be a Gentleman

2011- Law & Order: Special Victims Unit

2009- Bunlar Nasıl Sarışın?

2007- Psych

2006- Umutsuz Ev Kadınları

2006- Saved

2006- The Unit

2005- Boston Legal

2005- Six Feet Under

2005- Jake in Progress

2004- The King of Queens

1999-2004- One Life to Live

2004- Combustion

2004- It's All Relative

2002- Girls Club

2002- The Practice

2002- Philly

2002- Sonsuz aşk

2002- Pumpkin

2000-2001 Son of the Beach

1999/ Legacy

1999- Too Rich: The Secret Life of Doris Duke

1998- Michael Hayes

1996- Frasier

1996- Last Exit to Earth

1996- My Son Is Innocent

1996- Murder One

1995- Lieberman in Love

1995- High Society

1995- Cinayet Dosyası

1995- The Avenging Angel

1994- Roseanne

1994- Star Trek: Deep Space Nine

1994- Cries from the Heart

1993- Gloria Vane

1993- A Family Torn Apart

1993- Sisters

1993- L.A. Law (TV Series)

1992- Danger Island

1990-1992The Trials of Rosie O'Neill

1990- Close Encounters

1990- A Killer Among Us

1990- American Dreamer

1990- Lifestories

1989- Life Goes On

1988- Hemingway

1988- Genç Silahşörler

1988- Kokteyl

1987-Leg Work

1986- One Police Plaza

1986- The Equalizer

1985- Look Back in Anger

1985- Kane & Abel

1985- Anne Kane

1985- Spenser: For Hire

1984- Hampshire Oteli





