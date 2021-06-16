Motosikletin çarptığı oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti

16.06.2021 - 10:00
Oyuncu Lisa Banes (65) 4 Haziran’da New York’ta bir motosikletin kendisine çarparak kaçması sonucu ağır yaralandı. Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Banes, 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. New York Post’un haberine göre Banes, 14 Haziran günü yaşamını yitirdi.
YAKALANAN KİMSE YOK
Polisin soruşturması sürerken, Banes’in olay günü eşi Kathryn Kranhold’la bir partide buluşmak üzere yolda olduğu ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirlenemeyen bir motor sürücüsü Amsterdam Bulvarı üzerinde Banes’e çarptıktan hızla gözden kayboldu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.
ÖNE ÇIKTIĞI PROJELER
Ohio doğumlu Banes, kariyerinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Banes’in rol aldığı televizyon dizileri arasında One Life to Live, China Beach, The Royal Pains ve Nashville gibi yapımlar yer alırken, beyaz perdede ise 1988 yapımı Cocktail ve 2014 yapımı Gone Girl filmleriyle dikkat çekti.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2021- Ötekiler
2018- Borderline Talent
2018- Nashville
2017- Six Women
2017- The Orville
2016- Yaşam Kürü
2016- Madam Secretary
2016- Masters of Sex
2016- Bir Varmış Bir Yokmuş
2010-2016- Royal Pains
2016- Rosewood
2015- The Strongest Man
2014- Kayıp Kız
2012- Perception
2011- How to Be a Gentleman
2011- Law & Order: Special Victims Unit
2009- Bunlar Nasıl Sarışın?
2007- Psych
2006- Umutsuz Ev Kadınları
2006- Saved
2006- The Unit
2005- Boston Legal
2005- Six Feet Under
2005- Jake in Progress
2004- The King of Queens
1999-2004- One Life to Live
2004- Combustion
2004- It's All Relative
2002- Girls Club
2002- The Practice
2002- Philly
2002- Sonsuz aşk
2002- Pumpkin
2000-2001 Son of the Beach
1999/ Legacy
1999- Too Rich: The Secret Life of Doris Duke
1998- Michael Hayes
1996- Frasier
1996- Last Exit to Earth
1996- My Son Is Innocent
1996- Murder One
1995- Lieberman in Love
1995- High Society
1995- Cinayet Dosyası
1995- The Avenging Angel
1994- Roseanne
1994- Star Trek: Deep Space Nine
1994- Cries from the Heart
1993- Gloria Vane
1993- A Family Torn Apart
1993- Sisters
1993- L.A. Law (TV Series)
1992- Danger Island
1990-1992The Trials of Rosie O'Neill
1990- Close Encounters
1990- A Killer Among Us
1990- American Dreamer
1990- Lifestories
1989- Life Goes On
1988- Hemingway
1988- Genç Silahşörler
1988- Kokteyl
1987-Leg Work
1986- One Police Plaza
1986- The Equalizer
1985- Look Back in Anger
1985- Kane & Abel
1985- Anne Kane
1985- Spenser: For Hire
1984- Hampshire Oteli
Ada Masalı 2. yeni bölüm fragmanı