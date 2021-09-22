Mualla nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? (Mualla tarifi)

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde yarışmacıların menüsü Osmanlı Saray mutfağı yemekleriydi.

Ana kadro yarışmacılarından istenen menüdeki Mualla yemeği ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

MUALLA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg bostan patlıcanı

2 adet kuru soğan

2 adet büyük boy domates

2 adet yeşilbiber

2 adet kırmızıbiber

1 baş sarımsak

10 g kuru nane

10 g domates salçası

20 g nar ekşisi

100 ml zeytinyağı

10 g tuz

MUALLA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyun ve iri iri uzunlamasına dilimleyerek yaklaşık 20 dakika suda beklettikten sonra suyunu sıkın.

Diğer tüm sebzeleri irice doğrayın ve patlıcan hariç tüm malzeme ile birlikte harmanlayın.

Bir tencereye önce bir sıra patlıcan dizin ve üzerine sebzeli harçtan dökerek yayın.

Daha sonra tekrar patlıcan dilimlerini dizin ve kalan harcı üzerine yayarak yağını ilave edin. Çok kısık ateşte su ilave etmeden yavaş yavaş pişirin.