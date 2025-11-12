Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti

12.11.2025 19:36

Son Güncelleme: 12.11.2025 20:04

Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
NTV

NTV - Haber Merkezi

Türk sanat müziği efsanelerinden Muazzez Abacı, hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. 

 

Ünlü ismin menajeri Taner Budak, Abacı'nın 78. doğum gününde hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Sosyal Medya

Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak'ın paylaşımı

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

 

Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokula başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu. 

 

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkıyor. Ankara Radyosu'na 1966'da girerken, ilk plağını 1973'te çıkardı. 

 

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanınan Abacı, birçok albüm çıkardı. 

 

Kültür Bakanlığı'nın Devlet Sanatçısı ünvanına layık görülmüştür.

İlişkili Haber
Muazzez Abacı'dan haber var: Yoğun bakıma alındı
Muazzez Abacı'dan haber var: Yoğun bakıma alındı
Haberi Görüntüle