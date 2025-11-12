Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
12.11.2025 19:36
Son Güncelleme: 12.11.2025 20:04
NTV - Haber Merkezi
Türk sanat müziği efsanelerinden Muazzez Abacı, hayatını kaybetti.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.
Ünlü ismin menajeri Taner Budak, Abacı'nın 78. doğum gününde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak'ın paylaşımı
MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokula başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.
Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkıyor. Ankara Radyosu'na 1966'da girerken, ilk plağını 1973'te çıkardı.
Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanınan Abacı, birçok albüm çıkardı.
Kültür Bakanlığı'nın Devlet Sanatçısı ünvanına layık görülmüştür.