Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokula başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkıyor. Ankara Radyosu'na 1966'da girerken, ilk plağını 1973'te çıkardı.

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanınan Abacı, birçok albüm çıkardı.

Kültür Bakanlığı'nın Devlet Sanatçısı ünvanına layık görülmüştür.