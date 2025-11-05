Muazzez Abacı'dan haber var: Yoğun bakıma alındı
05.11.2025 08:44
Bahar Gencer
Türk sanat müziği efsanelerinden Muazzez Abacı, birkaç gün önce kalp krizi geçirdi. Tedavisi devam eden Abacı'nın menajeri sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, kızını görmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin menajeri Taner Budak, ünlü sanatçıya stent takıldığını ve normal odaya alındığını açıklamıştı.
Tedavisi devam eden 77 yaşındaki Abacı'dan üzen haber geldi. Usta sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği öğrenildi.
Muazzez Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, sosyal medyadan duyurdu.
"TÜM DUALARIMIZ MUAZZEZ ABACI İÇİN"
Budak'ın açıklamasında “…Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Muazzez Abacı, 75'inci yaşına özel poz vermiş ve bu kareyi Seda Akay paylaşmıştı. Ünlü ismin sarı renkte kullandığı saçlarını doğal haline bırakması dikkatlerden kaçmamıştı.