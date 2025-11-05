Muazzez Abacı'dan haber var: Yoğun bakıma alındı

"TÜM DUALARIMIZ MUAZZEZ ABACI İÇİN"



Budak'ın açıklamasında “…Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için” ifadeleri yer aldı.