Mücver nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler? (Mücver tarifi)

MÜCVER İÇİN MALZEMELER



3 adet kabak



2 adet yumurta (çırpılmış)



1 adet havuç



3 kahve fincanı un



1 demet taze soğan



1 demet dereotu



1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MÜCVER NASIL YAPILIR?



Bol suda yıkadığınız kabakları rendenin iri kısmıyla rendeleyin.



Mücveri sulandırmaması için; rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak çıkartın.



Geniş bir kapta rendelenen kabakları, havucu, 2 adet çırpılmış yumurtayı, 1 demet taze soğanı, 1 demet dereotunu, 1 tatlı kaşığı tuzu, karabiberi ve 3 kahve fincanı unu birleştirin.



Tüm malzemeler birbiriyle harmanlanıp, macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırın.



Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayın.



Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın.



Mücverlerin fazla yağını havlu kağıda süzdürdükten sonra servis tabağına alın ve çırpılmış yoğurt ile servis edin.



Pişirme Önerisi



Mücverleri, derin yağda fritözde de kızartabilirsiniz. Ayrıca kaşıkla yağlı kağıt üzerine hafif yayarak da fırınlayabilirsiniz.