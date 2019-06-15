Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz evlendi.



Barselona'da nikah masasına oturan çift, fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.



Müge Boz, fotoğrafının altına, "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..." yorumunu yazdı.