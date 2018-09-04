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Sağlıklı beslenme alışkanlığını ticarete dönüştüren, bir alışveriş merkezinde restoran açan Müge Boz, yemek aşkını Women’s Fitness’a verdiği röportajda anlattı.



“Makai’de vegan ve glutensiz bir menü var. Nasıl ki kendi hayatımda hiçbir yemek disiplinini körü körüne uygulamıyorsam restoranımda da aynı şey geçerli” diyen Müge Boz, yemek yaparken malzemelerle konuştuğunu da söyledi.



“34 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Yemeklerle konuşuyorum. Su ile ilgili yapılan araştırmalar kanıtladı ki, su molekülleri kelimeler ile olumlu anlamda kodlanabiliyor. Ben de bunu kullanıyorum. Yemek yaparken onlara güzel şeyler söylüyorum. Bana besin verdikleri için onlara ve sebep olanlara; toprağa, çiftçiye, ulaşımdakilere, kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yiyeceğin bir titreşim seviyesi var, bunlar kaydedilebiliyor. Hayvansal ürün tüketeceksem mutlaka ufak bir teşekkür ve farkındalık cümlesi de söylüyorum”