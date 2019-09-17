Geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, beş aylık hamile.



İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Boz, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.



5 aylık hamile Boz'un fotoğrafına beğeni yağdı.



Evlendikten sekiz gün sonra hamilelik haberini sosyal medyadan duyuran Boz, “Evliliğimizi ve mutluluğumuzu taçlandıracak bir haberi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, evet biz aile oluyoruz, bir bebeğimiz olacak" demişti.

Bir bebek sahibi olmayı çok istediklerini dile getiren Boz, paylaşımında eşi Erdeniz'e "Bu mutluluğu bana yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum" şeklinde seslenmişti.