Müge Boz'un bebekli paylaşımına tepki

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Müge Boz, dört aylık kızı ile pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.



Oyuncu, “böyle böyle büyüyecek Vina. Böyle böyle zayıflayacak Müge.

Eğer bebek, kedi ve köpeğiniz varsa bu stüdyo, pilates size göre” mesajıyla videosunu paylaştı.

Kızı Vina'yı tehlikeye attığını düşünen takipçileri, “Çocuğun emniyeti daha önemli”, “Bebek tehlikede” ve “Düşme anında tutunma çabası kızını etkiler” gibi mesajlar göndererek Boz'a tepki gösterdi.

BASKETBOLCU CANER ERDENİZ'LE HAZİRANDA EVLENDİ

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturmuş, çiftin kız bebekleri Vina, kasım ayında dünyaya gelmişti.