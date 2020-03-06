Muhterem Nur’un bilinci kapandı

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’dan üzücü haber geldi.



Hürriyet’in haberine göre, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.



Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.



İLK KEZ MEZARA GİDEMEDİ

Muhterem Nur, hastanede tedavi gördüğü için hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez bu yıl eşinin mezarında yapılan törene gidememişti.



Gürses, 3 Mart 2013'te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

MÜSLÜM FİLMİNİN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ