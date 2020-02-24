Muhterem Nur’un sağlık durumu nasıl?

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Uyutularak kontrol altında tutulan Muhterem Nur’un kan değerleri normal seviyeye döndü.

ÖZEL YATAK GETİRİLDİ

Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur’u bugün uyandıracak.



MUHTEREM NUR KİMDİR?



Muhterem Nur 31 Aralık 1932'de Manastır'da doğdu. Annesini ve babasını hiç bilmeyen Nur, daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

14 YAŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI



İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. 1950’lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu’nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku’ydu.

İLK SİNEMA FİLMİ 1951'DE



İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951’de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden’in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.



Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı Üç Arkadaş, Muhterem Nur’u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi oyuncularla başrolü paylaştı. Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda, belki ancak sonraki Türkân Şoray sevgisi ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı.

1986'DA MÜSLÜM GÜRSES İLE EVLENDİ



Eski eşi Işın Kaan ile 1963 yılında ayrılan Nur, 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.2013 yılında hayat arkadaşını Müslüm Gürses'e veda etti.