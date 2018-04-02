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Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Yaşam
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Halit Akçatepe, mezarı başında anmaya giden sanatçı Müjdat Gezen, "Beni okulumun bahçesine gömün" dedi.

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Geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının dostları da katıldı.

Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” dedi.

74 yaşındaki Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

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