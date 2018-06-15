Esra Dermancıoğlu’nun Mukkaddes Yenge karakteri ile çok konuşulduğu Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi Avrupa’da ilgi görmeye başladı. Dizinin izlendiği ülkelerden biri de İspanya. Dermancıoğlu, dizi ve film içerik dergisi olan İspanyol Telenovela dergisine röportaj verdi.



Başarılı oyuncu, söyleşide kadına şiddet ve cinsel taciz konusuna da değinerek, “Bu tür şiddet maalesef tüm dünyada var. Ama sosyal ağlar sayesinde durum değişti, artık farklı tepkiler verilebileceğini biliyoruz” dedi.

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