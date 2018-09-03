İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Murat Başoğlu davasında beraat kararı

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu’nun dört gün önce intihara kalkıştığı ve sıkıntılı günler geçirdiği iddia edildi.



Söylemezsem Olmaz isimli programın haberine göre; Yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşayan ve olayın ardından gündem olan eski sunucu Murat Başoğlu’nun dört gün önce intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. 50 yaşındaki Başoğlu’nun hastanede tedavi altında olduğu ve ruh sağlının normal olmadığı da iddia edildi.



Gelişmelerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Başoğlu, "Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi. Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

“İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM” DEMİŞTİ



Yaşanan gelişmelerin ardından röportaj veren Murat Başoğlu, “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” ifadelerini kullanmıştı.

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.