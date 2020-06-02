Murat Boz: Hayatımda kimse yok

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'de Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver ile ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Murat Boz, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Dünyada 6 milyon 300 binden fazla kişiyi, Türkiye'de ise 164 bin vatandaşı etkileyen corona virüs nedeniyle karantinada olan şarkıcı bir takipçisinin "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı?" sorusuna yanıt verdi.



"OLURSA AÇIKLARIM"

Özel hayatıyla ilgili uzun süredir konuşamayan Murat Boz, "Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz, açıklarım" ifadelerini kullandı.

"ÇIKARDIĞIM DERSLER OLDU"



Boz, bir takipçisinin "Her alanda başarılısın ama senin de pişmanlık duyduğun şeyler vardır. En büyük pişmanlığın ne?" sorusuna ise Pişmanlık değil ama başıma gelen olumsuzluklardan çıkarttığım dersler çok olmuştur" diye cevap verdi.



"SAHNEYE ÇIKMAM DÖNÜM NOKTAM"



40 yaşındaki Murat Boz, "Dönüm noktanı anlatır mısın?" şeklindeki soruyu, "Birçok dönüm noktam oldu ama sahneye çıktığım ilk an sanırım en büyük dönüm noktamdı" şeklinde cevapladı.



Yeni film projesi olmadığını belirten Boz, dizi projesinde yer almayı planlamadığını belirtti.