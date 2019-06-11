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2 ay önce nikah defterine imza atan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos’ta eğlenceli bir kır düğünü yaptı.

Düğüne katılanlar arasında Aslı Enver ile Murat Boz da vardı. İkili, “Sizin düğün planınız var mı?” sorusunu “İnşallah yakında olacak” diye yanıtlayarak yakın zamanda evleneceklerini müjdeledi.