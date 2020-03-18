Murat Boz'dan eleştirilere yanıt

Murat Boz sosyal medya hesabından yürüyüşe çıktığı anları paylaşarak "Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın" ifadelerini kullandı.



Diğer yandan #evdekal kapmanyası başlatan diğer ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları Boz'a tepki gösterdi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN UYARILARI ÇOK ÖNEMLİ"



Boz bu gelişmelerin ardından yaptığı yeni açıklamada, "Bir önceki videoma ek olarak kendi sitemde, kontrollü bir alanda yakın temasın olmadığı bir alanda temiz hava almak için dışarı çıktım. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları çok önemli. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Ben de buna uyuyorum" dedi.