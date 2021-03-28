Murat Cemcir'in annesinin ardından kız kardeşi de kansere yakalandı

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşi Nagihan Cemcir'in de kansere yakalandığını öğrendi.



Hürriyet'in haberine göre, kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta, annesinin başında geçiren Murat Cemcir'in hayatı yolda geçiyor.