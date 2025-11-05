Murat Evgin 48 yaşında: Erol Evgin'den oğluna nostaljik kutlama

"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 5 Kasım'da 48 yaşına bastı.

Usta sanatçı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı. Erol Evgin, oğluyla seneler içinde çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.