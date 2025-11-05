Murat Evgin 48 yaşında: Erol Evgin'den oğluna nostaljik kutlama
05.11.2025 14:39
Haber Merkezi
Usta sanatçı Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 48 yaşına bastı. Evgin, oğlunun doğum gününü nostaljik karelerle kutladı.
"İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Söyle Canım" ve "Bir de Bana Sor" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 5 Kasım'da 48 yaşına bastı.
Usta sanatçı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı. Erol Evgin, oğluyla seneler içinde çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.
Murat Evgin'in "Arka Sokaklar", "Yaralı Kuşlar", "Acemi Cadı" ve "Canım Annem" gibi birçok dizinin müziklerinde imzası bulunuyor.
“SAĞLIKLI, MUTLU YILLARA”
78 yaşındaki Erol Evgin oğlu Murat Evgin'e “İyi ki doğdun Murat'ım. Sağlıklı, mutlu, başarılı, uzun yıllara” diye seslendi.
Babasının paylaşımına kayıtsız kalmayan Murat Evgin, “Çok teşekkürler canım” diye karşılık verdi. Baba oğulun pozları büyük ilgi gördü.
2 ÇOCUK BABASI
Yüksek mimar Emel Evgin ile evli olan Erol Evgin'in Murat ve Elvan adında 2 çocuğu bulunuyor. Usta sanatçının Erol, Ozan ve Eren adında da 3 torunu bulunuyor.