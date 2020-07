Murat Serezli: Kamera önüne geçmeye hiç niyetim yoktu (O Anın Hikayesi)

Oyuncu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve mimar kimliklerini bir arada taşıyan Metin Serezli, ünlü bir anne-babanın çocuğu olmaktan 35 yaşında başlayan oyunculuk kariyerine ve ailesine kadar hakkında merak edilen her şeyi, hayatındaki köşe taşlarını temsil eden 3 fotoğraf üzerinden anlattı.



"BİSİKLET SÜRMEYİ KULİSTE ÖĞRENDİM"



Çocukluğunun önemli bir bölümü turneler ve fuarlarda geçen Murat Serezli, bisiklet sürmeyi de kuliste öğrenmiş: Annem ve babam yazları turnelere bizi de götürürlerdi. 1 ay boyunca İzmir Fuarı'nda sabahtan akşama kadar otelde, sonra tiyatroda, kuliste vakit geçiriyorduk. Ankara'daki Bursa'daki turnerler de öyle. Bisiklet sürmeyi de Devekuşu Kabare'nin hangi ilde olduğunu hatırlayamadığım bir kulisinde öğrendim.



"BİZİ ANNEANNEM BÜYÜTTÜ"



Anne-babasının yoğun çalışma programı nedeniyle çocukluk yıllarında onlarla yeteri kadar vakit geçiremediklerini anlatan Murat Serezli, kardeşi ve kendisini anneannesinin büyüttüğünü anlattı: O yıllarda annem ve babam ikisi de oyunlarda oynuyorlar. O dönemlerde tiyatrolar pazartesi hariç her gündü. Salıdan cumartesiye kadar her akşam oyun olur. Pazar günü de matine suare olurdu. Dolayısıyla ortaokul çağlarındaki, ilkokul çağlarındaki Murat ve Selim şöyle yaşarlardı anne babalarını; anne-baba saat 18.00-18.30 gibi biz akşam yemeğini yemeden oyunlarına giderler, sonra da biz yattıktan sonra 00.00 gibi gelirlerdi. Dolayısıyla bizim onlarla zamanımız hani 18.00, bilemediniz 19.00'dan sonra biterdi. Akşamları, geceleri bize hem ödevlerimizde hem hayatımızda, yemeğimizde anneannem ve dedem yardımcı olurdu. 1980'den sonra dedemin vefatından sonra tamamen anneannem bizi büyüttü.



"SANATÇILARLA İÇ İÇE BÜYÜMEK BULUNMAZ BİR FIRSATTI"



Çocukluk döneminde anne ve babasının sanatçı dostlarını sık sık evlerinde misafir ettiklerini belirten Murat Serezli, o yılları ve o sanatçıların kendisine kattıklarını şöyle anlattı: Babamın o sıralar Çevre Tiyatrosu Kumpanyası'ndan Altan Erbulak başta olmak üzere bütün oyuncu arkadaşları ve başka tiyatrolardan oyuncu arkadaşları her zaman evimizde misafir olurlardı. Gelişmekte olan bir çocuk için ülkesinin aydın, sanatçı, kültürlü, özgür, açık fikirli, çok bilgili, entelektüel yapıları yüksek bireylerle bir arada büyümek bulunmaz bir fırsattı.



"KAMERA ÖNÜNE GEÇMEYE HİÇ NİYETİM YOKTU"



Oyunculuğa 35 yaşında reklamlarda rol alarak başlayan Murat Serezli'nin oyunculuk serüveninin bir aile dostlarının ajansına kaydolmasıyla başlamış: Oyunculuk maceram bir aile dostumuzun, "Benim bir reklam ajansım var. Orada bir kaydın olsun. Reklamlar çıkabilir" demesiyle başladı. Reklamlarda oynadım, rol aldığım reklamlar Kristal Elma aldı. Bu sayede reklam oyunculuğu ile yumuşak bir geçiş yaptım oyunculuğa. Aslında kamera önüne geçmeye hiç niyetim yoktu. 35'imden sonra armut olup dibine düşüp tamamen oyunculuk yapmaya başladım.



"KIZLARIM MESLEKLERİNİ KENDİLERİNİ SEÇECEK"



Olcay Serezli ile evliliğinden Beste ve Bade isimli ikiz kızları olan Murat Serezli, kızlarının aile mesleği oyunculuğu seçmeleri gibi bir yönlendirmeleri olmadığını açıkladı: Kendilerini mutlu eden, kendi yapmak isteyecekleri, yaşarken bir gün bile çalışıyor hissetmeyecekleri mesleği seçmeleri önemli. Tercih onlarındır. Anne ve baba olarak bizlere düşen, bütün o yolculuklarında onlara destek olmak.