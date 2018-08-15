Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Su Ayhan isimli yarışmacı 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğratmıştı.



Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 'Çin Seddi nerededir?' sorusuna, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.



İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi. Daha sonra sesli soruda elenen 26 yaşındaki yarışmacı bin TL alarak yarışmadan elendi.



Bu yaşananların ardından sosyal medyada Çin Seddi kelimesi trend olarak gündeme de damga vurdu.



"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARADI"



Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yarışmacı hakkında şöyle konuştu: "İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."