Musa Orhan'a hakaretten hapsi istenen Ezgi Mola: Bizleri sevgi kurtaracak

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.



Mola'ya birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı. Gelişmelerin ardından Mola yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak"

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