Musa Orhan'a hakaretten hapsi istenen Ezgi Mola: Bizleri sevgi kurtaracak

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Mola'ya ünlü isimlerden destek mesajları geldi. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel. Bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

03.06.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 13:00

Musa Orhan'a hakaretten hapsi istenen Ezgi Mola: Bizleri sevgi kurtaracak

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Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Mola'ya birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı. Gelişmelerin ardından Mola yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak"

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