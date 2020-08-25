Müslümanlardan Kanye West'e tepki

Kim Kardashian ile evliliğindeki kriz ve ABD Başkan adaylığıyla gündemde olan Kanye West, markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çıktı.

25.08.2020 - 08:51

Müslümanlardan Kanye West'e tepki

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ABD'li şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabi markası Yeezy'nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

"İSİMLER DEĞİŞTİRİLSİN"

Pek çok Müslüman sosyal medyada West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.

DAHA ÖNCE DE HRİSTİYANLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

West daha önce de 2013 yılında çıkardığı Yeezus albümündeki 'Ben tanrıyım' (I am God) şarkısı ve Jesus is King adlı albümü ile Hristiyanların tepkisi çekti ve dini değerleri kullanmakla suçlandı. 

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