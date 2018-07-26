İntizar hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Mustafa Ceceli, bu kez çocuğunun velayetiyle ilgili mahkemelik olduğu eski eşi Sinem Gedik’ten korunma talep etti.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Eski eşinin yaptığı açıklamalar nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini öne süren Ceceli’yi haklı bulan mahkeme, Gedik’in 2 ay süreyle eski kocasına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, karara itiraz eden Sinem Gedik’in talebini de reddetti.

İNTİZAR DA MAHKEMEYE BAŞVURDU



İntizar da mahkemeye başvurarak, Mustafa Ceceli'nin kendisine 2 ay süreyle yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına yönelik tedbir kararı aldırttı. İntizar adına başvuruyu yapan Avukat Altın Mimir, aleyhine tedbir kararı talep edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e nafaka ödememek için haksız ve hukuka aykırı velayetin değiştirilmesi davası açtığını belirtti.