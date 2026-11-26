Mustafa Keser'in acı günü. 48 yıllık eşi Nilüfer Keser hayatını kaybetti
26.11.2026 14:41
Nilüfer-Mustafa Keser çifti uzun soluklu, gözlerden uzak birliktelikleriyle tanınıyordu.
Mustafa Keser'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nilüfer Keser hayatını kaybetti. Usta sanatçı, 48 yıllık eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk müziğinin ustalarından Mustafa Keser , acı haberle sarsıldı. Keser'in bir süredir kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser yaşamını yitirdi.
İlk olarak eşinin yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini duyuran Mustafa Keser, bu paylaşımından birkaç saat sonra da acı haberi duyurdu.
Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'in vefatını “48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” diye duyurdu.
Kanser tedavisi gördüğü bilinen Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
Mustafa Keser, Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın, Fettan Gözlüm, Komalardayım ve Bir Sokak Çeşmesi gibi şarkılarıyla tanınıyor.
“EŞİMİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUM”
Öte yandan 2024 yılında eşinin ardından kendisinin de kansere yakalandığını açıklayan Mustafa Keser, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum” demişti.
Mustafa-Nilüfer Keser çiftinin Yunus Emre Keser, Cinuçen Emrah Keser ve Celaleddin Erkan Keser adında üç oğlu bulunuyor.