Mustafa Sandal filtre kurbanı oldu: Bu sen değilsin!

Dün 52 yaşına giren Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreyi abartınca sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, Sandal'a, "Bu sen değilsin!" eleştirisinde bulundu.

Haberler 12.01.2022 - 16:31

Mustafa Sandal filtre kurbanı oldu: Bu sen değilsin!

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Pop müziğin ünlü ismi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Dün 52 yaşına basan Mustafa Sandal, takipçilerine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Sandal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum."

FİLTRENİN DOZUNU KAÇIRDI

Filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Sandal'ın takipçileri "Bu sen değilsin!" ve "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün" gibi yorumlarda bulundu.

Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal için bazı hayranları "Estetik yaptırmış" yorumları yaptı. 

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