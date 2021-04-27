Mustafa Sandal Milli Takım için EURO 2020 şarkısı yapacak

Corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için Mustafa Sandal şarkı düzenleyecek. Sandal, EURO 2020 için geri sayıma geçen A Milli Takım için Avrupa Şampiyonası şarkısı hazırlayacağını sosyal medyadan açıkladı.

Sandal şu ifadeyi kullandı:

"2002’de hocama ve Milli Takım'a Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonasında Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır."



Salgını yüzünden bir yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl çeşitli önlemler alınarak düzenlenecek. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takım, İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu’nda mücadele edecek.



TARKAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Fanatik’ten Gökmen Özcan’a konuşarak, Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısının Milli Takım ile özdeşleştiğini belirtmiş ve sanatçıya yeni bir şarkı çağrısı yapmıştı. Güneş şunları söylemişti:

"2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara Kadar Değil Mezara Kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu. Trabzonspor’un da böyle türküleri vardı. Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum. Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim’deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum."