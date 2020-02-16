Mustafa Sandal oyuncuları jeneratöre benzetti

Mustafa Sandal, Ekşi Sözlük’ten gelen soruları yanıtladı. Daha önce bir filmde oynayan 50 yaşındaki şarkıcı, “Sinemaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Oynamasını değil, seyretmesini seviyorum. O sektör alışık olduğum disiplinin çok dışında... Sette çok bekleme var. Oranın tek kralı yönetmen... Oyuncular, ha jeneratör ha oyuncu... ‘Oyuncuyu çağırın’ gibi bir durum var, o da bana uymuyor” yanıtını verdi.

"ÇOK ÇALIŞIP ÇOK ALIN TERİ DÖKTÜM"

Hayatın kendisine büyük imkanlar sağladığını söyleyen Sandal, “İnsan biraz da kendi yaratıyor. Ben de çok çalışıp, alın teri döktüm” dedi.

UNKAPANI SİTEMİ

Şarkıcı, YouTube ile ilgili ise, “Allah razı olsun. Unkapanı’na gidip, saatlerce bekliyorduk. Sanki müziği onlar yaratmış gibi oturuyorlardı. İçler acısıydı. Şimdi bu platform sayesinde, onlara ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

"DAĞLARDA YAŞAMAK İSTERDİM"

Sandal, müzisyen olmasaydı kayak öğretmeni olup, dağlarda yaşamak istediğini belirtti.