Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oğulları için bir arada

Eski karı-koca Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğulları Yaman’ın doğum gününde bir araya geldi.



11 yaşına giren Yaman için Mustafa Sandal’ın Göcek’teki lüks villasında kutlama düzenlendi.



Partide Emina Jahovic’in ağabeyinin eşi Dusica Türkcan ve eski kayınvalidesi Tülin İleri de vardı.



Mustafa Sandal ile Emina Jahovic 2008’de evlenmişti. Çocukları Yaman 2008’de, Yavuz 2012’de doğmuş, çift Haziran 2018’de boşanmıştı.



Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup’tan iki hafta önce ayrıldı, Emina ise Sadettin Saran ile aşk yaşamaya devam ediyor.