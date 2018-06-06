İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Mustafa Sandal ile boşanma kararı veren Emina Sandal sessizliğini bozdu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın evlilikleri bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla noktalandı.

Uzun süreden beri ayrı yaşayan çift anlaşmalı olarak boşanırken gerekçe olarak 'şiddetli geçimsizlik' gösterildi.



Taraflar mahkemede boşanma isteklerini bir kez daha tekrarladı. İkili, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi.



Duruşma 15 dakika sürdü. Mahkeme çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.



VELAYETLER VE MAL PAYLAŞIMI



Vatan'ın haberine göre; çiftin iki çocuğunun velayeti anneye verilecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki evin üçte iki hissesi Emina Sandal'a devredilecek.



Boşanmanın kesinleşmesiyle müşterek ev en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal’a, üçte ikisi ise Emina Sandal’a ödenecek.

Emina Sandal’a ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları müşterek çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Çubuklu Vadi Evleri’ndeki ev satılıncaya kadar Emina Sandal bu evde oturmaya devam edecek.

Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Sandal adına Sırbistan’da 250 bin euro değerinde bir konut satın alacak.



Mustafa Sandal, eski eşine 15 bin çocuklarına ise toplam 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

MUSTAFA SANDAL'DAN İLK AÇIKLAMA