Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki Topaloğlu'nu sunucu ve oyuncu Alp Kırşan ziyaret etti.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Kırşan sosyal medyada Topaloğlu ile bir fotoğrafını yayınlayarak, "Abilerin abisi Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbürgün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.