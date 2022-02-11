Müşteriye bıçakla saldıran oyuncu Bahadır Ünlü serbest

İstanbul Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan oyuncu serbest kaldı.

Haberler - İHA 11.02.2022 - 12:34

Müşteriye bıçakla saldıran oyuncu Bahadır Ünlü serbest

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Beyoğlu'nda geçen ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı. Ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin paylaşılması üzerine polis oyuncuyu gözaltına aldı. 

Ünlü, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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