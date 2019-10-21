İnsanların mutlu olmasının sırrına ilişkin yapılan pek çok araştırmada kimi para dedi kimi aşk kimi de aile... Ancak geçen hafta dünya şampiyonu genç Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'un "Her şeyden vazgeçmek istediğini ifade eden açıklaması "parayla mutluluk" kısmını eledi.



Büyük serveti, şan ve şöhreti bulunan genç bir yıldızın bu açıklaması, ‘Hamilton bile mutsuz ise normal bir hayat süren insanların nasıl mutlu olacağı’ yönünde soruları doğurdu.



PARA DEĞİL UMUT



Milliyet gazetesinin haberine göre, bu açıklamanın ardından yayımlanan yeni bir araştırma, mutluluğun parayla değil en çok umutla bağlantısı olduğunu ortaya koydu. 1820'ye dek uzanan belgeler toplanarak yapılan araştırmaya göre, gelir seviyesindeki artışın mutluluğa bir katkısı olmadığını gösteriyor. Para mutluluk seviyesini artırıyor ancak mutluluğu esas etkileyen durum geleceğe dönük umut. İncelenen belgeler, savaş dönemlerinde mutluluk seviyesinin arttığını gösteriyor. Bu sonuç mutluluğu artıranın artan kardeşlik ve birliktelik duygusuna bağlanıyor. 2. Dünya Savaşı'nın ardından artan umut ve iyimserlik nedeniyle dünya genelinde mutluluk seviyesi artıyor. Ancak sonrasında dünyada gelirin artmasına rağmen mutluluk seviyesinde düşüyor. Günümüzde de, geçmişe kıyasla çok büyük imkanlara kavuşan toplumun daha mutsuz olmasının sebebi bu duruma bağlanıyor.

VİDEO: ÇÖPTEN ÇIKAN MUTLULUK