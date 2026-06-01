Müzede sergilenen 6,2 milyon dolarlık muz çalındı. Geçen sene de yenmişti

Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve "Comedian" adlı eserin merkezindeki meyvenin kaybolduğu, cumartesi günü bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi.

Paris'teki ünlü Centre Pompidou'nun bir şubesi olan Pompidou-Metz, yaptığı açıklamada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla savcılığa başvurulduğunu bildirdi.

Müze ayrıca çalınan muzun yerine yenisinin yerleştirildiğini açıkladı.



DAHA ÖNCE DE YENMİŞTİ



Bu, eserin zarar gördüğü ilk olay değil. Çabuk bozulan bir meyve olması nedeniyle eserde kullanılan muz zaten her üç günde bir yenileniyor. Geçen yıl temmuz ayında bir ziyaretçi müzedeki muzu yemişti. Güvenlik görevlileri kısa sürede müdahale ederek yerine yeni bir muz yapıştırmıştı.

Cattelan o dönemde yaptığı açıklamada, ziyaretçinin yalnızca muzu yemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek ''Keşke bandı da yemiş olsaydı.'' diye espri yapmıştı. Müze o olayda yasal işlem başlatmamıştı.

Ancak bu kez failin kimliğinin bilinmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Müze, bunun esere yönelik ikinci olay olduğunu ve sanat eserine saygı meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Sanatın ne olduğu ve değerinin nasıl belirlendiğini sorgulamayı amaçlayan "Comedian", ilk kez 2019 yılında Miami Beach'teki Art Basel fuarında sergilendiğinde 120 bin dolar fiyat etiketiyle büyük tartışma yaratmıştı. Performans sanatçısı David Datuna da aynı yıl fuarda eserin muzunu yiyerek gündem olmuş, bunu "acıkmış olmasıyla" açıklamıştı.

Eserin değeri yıllar içinde daha da arttı. Kripto para girişimcisi Justin Sun, 2024 yılında eserin bir versiyonunu 6,2 milyon dolara satın aldıktan birkaç gün sonra kameralar önünde muzu yemişti.

Cattelan, "Comedian" dışında, ABD Başkanı Donald Trump'a ilk başkanlık döneminde teklif edilen, tamamen çalışır durumdaki 18 ayar altından yapılmış "America" adlı tuvalet eseriyle de tanınıyor. İngiltere'de 2020 yılında sergilenen altın tuvaleti çalan iki kişi mart ayında suçlu bulunmuştu. Eser parçalanmış, altınların ise hiçbirine ulaşılamamıştı.