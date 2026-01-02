Müzelerde ziyaretçi rekoru. Bakan Ersoy 2025'te en çok ziyaret edilen 5 müzeyi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı; müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu ifade etti.

Müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5 MÜZE VE ÖRENYERİ

Bakan Ersoy'un açıklamasına göre; 2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı:

1. Efes Örenyeri – 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi

2. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri – 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi

3. Göreme Örenyeri – 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi

4. Zelve–Paşabağlar Örenyeri – 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi

5. Galata Kulesi – 951 bin 338 ziyaretçi