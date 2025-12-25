Müzisyen John Maus İstanbul'a geliyor

"Songs", "Love is Real" ve "Must Become the Pitiless Censors of Ourselves" gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan John Maus, 2026'da Türkiye'ye geliyor. Ünlü isim, 12 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş'ta bir mekanda konser verecek.​​​​​​​

California Institute of the Arts'ta deneysel müzik kompozisyonu eğitimi alan 45 yaşındaki John Maus, Hawaii Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora yaptı.

Ünlü sanatçı, akademik düşünceyi lo-fi synth-pop ile birleştirme biçimi nedeniyle çeşitli müzik eleştirmenleri tarafından "filozof pop yıldızı" ve "nostaljik fütürist" olarak anılıyor.