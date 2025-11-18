Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk evi müze oldu

Bakan Ersoy, Süleymanoğlu’nun hem Bulgaristan’da hem Türkiye’de kırdığı rekorlarla umut, cesaret ve özgürlüğün sembolü haline geldiğini; 9 dünya şampiyonluğu, 6 olimpiyat rekoru ve 46 dünya rekoruyla tarihe geçtiğini vurguladı.

Ersoy, Cep Herkülü'nün 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Dünyanın En İyi Sporcusu seçilmesinin, uluslararası alandaki haklı saygısının en açık göstergesi olduğunu söyledi.

EFSANEYİ ÖLÜMSÜZLEŞTİREN BİR MEKAN

Naim'in vefatının 8'inci yıl dönümünde açılışı yapılan anı evinin bir yapının ötesinde, bir mücadele ruhunun ve bir spor efsanesinin ölümsüzleştiği bir hafıza mekânı olduğunu belirten Ersoy, projenin temelinin TİKA’nın saha incelemeleriyle atıldığını; aileyle yapılan görüşmeler, özgün eşyaların toplanması, projelendirme ve detaylı müze tasarımının titizlikle tamamlandığını aktardı.

Çalışmaların Eylül 2023’te başladığını hatırlatan Bakan Ersoy, özgün taş dokunun ortaya çıkarıldığını, ahşap elemanların yenilendiğini, bahçedeki büyük trafo binasının kaldırıldığını ve çevre düzenlemesinin bütüncül bir yaklaşımla tamamlandığını söyledi.

Teşhir–tanzim uygulamalarının üretim ve montajının da özenle gerçekleştirildiğini dile getiren Ersoy, Türkiye’de hazırlanan müze materyallerinin geçen yıl yerine yerleştirilerek projenin hayata geçtiğini ifade etti.

Mestanlı’nın merkezindeki iki katlı taş evin, Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye iltica edene kadar yaşadığı yer olduğunu hatırlatan Ersoy, yapının hem onun aile içinde büyüyen bir çocuk olarak hem de bir efsaneye dönüşen sporcu olarak tanınmasına imkân sağladığını belirtti.

Alt katta, 1970’li yılların Mestanlı yöresel yaşamını yansıtan etnografik bir düzen bulunduğunu belirten Ersoy, aileye ait özgün eşyalar, sedir, kilim, ocak düzeni ve silikon heykellerle Süleymanoğlu’nun aile bağlarının hissedilebilir kılındığını ifade etti.

Üst katta ise Süleymanoğlu’nun hem Bulgaristan hem Türkiye’deki spor hayatının ayrıntılarıyla aktarıldığını; ilkokul çantasından madalyalarına, plaketlerinden antrenman halterine ve başarılarını simgeleyen belgelere kadar pek çok özgün unsurun sergilendiğini aktaran Ersoy, sporcuya ait anlatımlarla hazırlanan video içeriklerinin de deneyimi daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.