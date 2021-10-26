Naomi Campbell bağış parasının hesabını veremiyor

İngiliz model Naomi Campbell, yardım için toplanan milyonların hesabını veremiyor. 51 yaşındaki modelin 2018'de eşitlik dayanışması için düzenlediği galada toplanan 1.6 milyon Sterlin bağışın sadece 5 bin 500 Sterlin'lik kısmını kullandığı ortaya çıktı.

BELGELEMESİ İSTENDİ

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapmasında Campbell'dan 15 ayda kullanılan hesapları belgelemesi istendi.

PANDEMİYE BAĞLADI



Ancak kurduğu Fashion for Relief isimli vakıf, istenen tarihte belgeleri sunamadı. Vakıf, gecikmenin pandemi nedeniyle yaşandığını iddia etti.



Ada Masalı 19. yeni bölüm 2. fragmanı