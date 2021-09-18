Naomi Campbell genç liderler için küresel elçi seçildi

Bir dönemin top modeli, İngiliz manken Naomi Campbell (51) uluslararası kalkınma konusunda çalışan Kraliçe'nin Milletler Topluluğu adlı hayır kurumu tarafından genç liderleri desteklemek üzere küresel elçi seçildi. Dünyada Queen's Commonwealth Trust (QCT) adıyla bilinen kurum 2018 yılında kuruldu.

KRALİÇE'NİN HİMAYESİNDE



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in himayesindeki kurum; sağlık, çevre ve eğitimde kendi topluluklarını değişime yönlendiren ünlü genç insanları destekliyor.

Ada Masalı 14. yeni bölüm fragmanı