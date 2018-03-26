Naomi Campbell’a 'Yılın Moda İkonu Ödülü'

YENİ NESİL MODELLER HAKKINDA KONUŞTU 'Onlara yürümeyi öğrettim'

Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA), 4 Haziran’da gerçekleşecek olan törende ‘Yılın Moda İkonu Ödülü’nün 48 yaşındaki efsane model Naomi Campbell’a verileceğini duyurdu. Campbell, 90’ların efsane isimleriyle modellik yapan öncü isimlerden biriydi.



"LAYIK GÖRÜLMEK GERÇEKTEN ONURDUR"



Bu ödülü geçmişte Rihanna, Beyonce, David Bowie, Pharrell Williams ve Kate Moss gibi ünlü isimler almıştı. Haberi duyduğunda çok mutlu olduğunu belirten Naomi Campbell, Vogue’a bir açıklama yaptı. “CFDA tarafından Yılın Moda İkonu Ödülü’ne layık görülmek gerçekten onurdur” diyen Campbell şöyle devam etti: “Bu sektörde büyüdüm ve beni destekleyen, kariyerim boyunca yanımda olan Amerikan moda tasarımcılarına sonsuza dek minnettarım.”