Naomi Campbell'dan Meghan Markle'a destek

49 yaşındaki süpermodel Naomi Campbell, basında sürekli olarak çıkan olumsuz haberler üzerinde Meghan Markle'ı savundu. Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye dava açmasını destekleyen Campbell, "Meghan'ın bununla nasıl başa çıktığını bilmiyorum ve kendini savunmak için harekete geçmesine gerçekten sevindim" dedi.



Campbell, Düşes'e ait özel mektubu yayımlayan gazeteye dava açıldığı duyduğunda "Bravo. Meghan için iyi" dediğini aktardı.



72 MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK

Daha önce de İngiltere’de farklı partilerden 72 kadın milletvekili, Meghan Markle’a karşı yürütülen medya baskısına itirazlarını dile getiren bir açık mektup yayımlamıştı.

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MEKTUP DAVASI



Prens Harry ve Meghan Markle; İngiliz bulvar medyasına karşı yasal yolları kullanmış ve Markle’ın babasına gönderdiği özel mektubu yayımlayan The Mail of Sunday gazetesine dava açmıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.



"KARIM BULVAR BASINININ SON KURBANLARINDAN OLDU"



Özel mektubun yayımlanmasından sonra Prens Harry de eşi Markle hakkında yapılan haberlere isyan ederek, şunları söylemişti: "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var."

BEBEKLERİYLE BASINA POZ VERDİLER