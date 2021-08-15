Naomi Osaka olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak

Son dönemin en dikkat çeken sporcularından Japon tenisçi Naomi Osaka, yarın başlayacak yeni turnuvada, kazanma ihtimali olan ödül parasını Haiti'deki deprem mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı.

15.08.2021 - 13:58

Naomi Osaka olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak

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Şampiyon tenisçi Naomi Osaka, Haiti’deki deprem mağdurlarına yardım etme kararı aldı. 23 yaşındaki Haiti doğumlu Japon sporcu, dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1800 kişinin yaralandığı deprem felaketi sonrası Osaka, 2021 Western & Southern Açık Tenis Turnuvası’ndaki potansiyel ödülünü bağışlayacağını duyurdu. Osaka, Twitter’da, “Haiti’de meydana gelen yıkımı görmek beni çok yaralıyor. Ara veremeyeceğimizi hissediyorum. Bu hafta turnuvaya başlamak üzereyim ve tüm ödül parasını Haiti’deki kurtarma çalışmalarına bağışlayacağım. Soyumuz güçlüdür ve yükselmeye devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

2021 Western & Southern Açık Turnuvası, ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde yarın başlıyor.

Osaka, 9 Eylül 2018’de Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA (Kadınlar Tenis Birliği) ve ilk Grand Slam turnuvasını kazandı. Bu şampiyonluk, Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğu oldu.

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