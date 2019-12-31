Naomi Watts: Sette hastalandım

ABD'li oyuncu Naomi Watts, Sunday Times Style dergisine verdiği röportajda 2016 yılında Gypsy dizisinde rol aldığı sırada günde 16 saati bulan çekimlerde 2-3 kere makyajının değiştirildiğini, bu nedenle gül hastalığına yakalandığını söyledi.

"ÇARESİZ DURUMA SOKTU"



51 yaşındaki Watts, hastalığa yakalanmasında saatlerini spot ışıklarının altında geçirmenin de etkisi olduğunu söyledi. Watts, "Gerçekten gül hastalığına yakalanmıştım. Bu hayatımı çaresiz bir duruma sokmuştu. Cildim, yalnız kalmak istediğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.



Gypsy (2017) dizisinin IMDb puanı 6,8

Ünlü oyuncu son yıllarda giderek büyümekte olan cilt temizlik ürünü pazarına kendi markasıyla girdi. Markanın 70'ten fazla ürününü kendisinin de denediğini belirten Watts, sektöre kendi hastalığından ilham alarak adım attığını söyledi.

